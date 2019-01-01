ماني يعتذر بعد التسجيل في شباك ساوثامبتون

انتصار ثمين للريدز بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

يعتقد ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن التعب والإرهاق، كان من أسباب تذبذب المستوى بمباراة فريقه أمام ساوثامبتون.

ليفربول نجح في تحقيق الانتصار الثاني له بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على القديسين بنتيجة 2/1، حيث كان معرضاً للسقوط في فخ التعادل.

ثنائية الريدز أحرز منها ماني الهدف الأول، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني، قبل أن يحرز داني إينجز هدف أصحاب الأرض الوحيد.

ماني قال بعد المباراة:"كانت هناك العديد من الدقائق الحرجة في اللقاء، ساوثامبتون خصم عنيد جداً خاصة على أرضه".

وعن التسجيل أمام فريقه السابق:"أعتذر جداً عن التسجيل أمام النادي الذي لعبت له وتعلمت به الكثير قبل انتقالي لليفربول".

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وأضاف:"أدريان ارتكب خطأ واضح بالدقائق الأخيرة، ولكنه أيضاً تصدى للعديد من الكرات الخطرة، ربما شعرنا بالتعب في بعض الأوقات مما أثر على مستوانا بشكل واضح".

وتابع السنغالي:"سيطروا على الشوط الأول ولكن الهدف أراحنا وساعدنا على فرض أسلوبنا بالشوط الثاني واللعب بروح الجماعة لإنجاز المهمة في النهاية والفوز عن استحقاق".

يذكر أن الفوز يرفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، مواصلاً العلامة الكاملة بعد أول جولتين من البريميرليج.