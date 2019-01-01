ماتيب يؤكد جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد

دفعة قوية لدفاع الريدز قبل اللعب ضد الشياطين الحمر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول، أنه أصبح جاهزاً بشكل كامل لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد القادم.

ليفربول يحل ضيفاً على الشياطين الحمر بملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وسط شكوك حول مشاركة بعض لاعبيه.

المدافع الكاميروني غاب عن آخر مباراتين لليفربول قبل العطلة الدولية، بسبب إصابة تعرض لها ضد شيفيلد يونايتد الشهر الماضي.

ماتيب قال عن موقفه من اللعب ضد يونايتد:"الإصابات شيء طبيعي وتحدث لجميع اللاعبين، لكني الآن عدت وكل تركيزي مع الفريق".

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وعلى جانب آخر يعود أليسون بيكر حارس الريدز مرة أخرى بعد إصابته ضد نوريتش سيتي بالجولة الأولى.

وأما محمد صلاح فتدرب بشكل منفرد اليوم الخميس، طمحاً في استكمال التعافي من إصابته بالكاحل، والتي لحقت به ضد ليستر سيتي قبل العطلة الدولية.