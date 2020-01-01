خسائر مالية ضخمة لأندية الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أزمة مالية كبيرة تواجهها أندية البريميرليج

أزمة مالية كبيرة جداً تواجهها أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي.

كرة القدم في طريقها للعودة من جديد، حيث من المقرر استئناف النشاط بشكل كامل في مختلف الدوريات خلال شهر يونيو الجاري، ومع ذلك الخسائر ستضر الجميع.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن وجود عجز مالي يصل إلى 1 مليار جنيه استرليني بسبب توقف النشاط، منهم 500 مليون سيتم خسارتهم بشكل نهائي دون وجود أي إمكانية لاسترجاعهم.

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ومن المقرر أن تدفع الأندية مبلغ قيمته 330 مليون استرليني لأصحاب قنوات بث البريميرليج، وهو ما سيؤثر بصورة كبيرة على حجم الأرباح.

خوض ما تبقى من الموسم الحالي خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، سيؤثر كذلك على الأرباح القادمة من استفادة كل فريق من إقامة المباريات على ملعبه من الناحية المالية.

نصف هذه الخسائر يمكن استرجاعها في السنة المالية القادمة، بوجود توقعات تؤكد استمرار الموسم حتى شهر أغسطس، مما يساعد على استفاقة كبيرة الموسم القادم مع عودة الجماهير.

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