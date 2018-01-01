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الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول في أزمة دفاعية قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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إصابة ظهير ليفربول الأيمن ألكسندر أرنولد وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

تأكد غياب النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد عن مواجهة فريقه ليفربول المقبلة أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن تعرض اللاعب لإصابة في قدمه خلال مواجهة الريدز الأخيرة أمام نابولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وشارك اللاعب أساسيًا في المباراة التي حقق فيها ليفربول الفوز بهدف نظيف وصعد من خلالها لدور الـ 16 كثاني مجموعته خلف باريس سان جيرمان.

وظهر اللاعب في الساعات الأخيرة مرتديًا لحذاء واقي للحد من تأثير الإصابة التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي أمام البارتينوبي بدوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يستخدم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول النجم جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن ضد مانشستر يونايتد.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.

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