ليفربول يهزم السيتي ويقترب من عبد القادر عمر

الصفقة التركية باتت قريبة من الريدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح ليفربول في التفوق على مانشستر سيتي في صراع سوق الانتقالات، إذ بات قريبًا جدًا من ضم عبد القادر عمر لاعب وسط ترابزون سبور.

وأبدى الناديان الإنجليزيان اهتمامهما بصاحب الـ19 عامًا والمصنف كأحد أفضل اللاعبين الشباب في تركيا حاليًا، لكن ليفربول نجح في الفوز بخدماته مقابل ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني حسبما أفادت عدة مصادر إنجليزية.

وقالت صحيفة ميرور أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز كان يُراقب ويُتابع عبد القادر منذ صُعد للفريق الأول لناديه التركي الموسم الماضي، وقد سعى بشدة لضمه لملعب آنفيلد هذا الشهر، لكن ترابزون سبورت يرغب في الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويعتمد موعد انضمام اللاعب لمتصدر البريميرليج على لاعب الوسط الإنجليزي آدم لالانا الذي بات خارج حسابات كلوب، إذ لم يبدأ سوى مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن لا يُعرف إن كان سيغادر النادي خلال يناير الجاري أو الصيف القادم.

يُذكر أن عبد القادر عمر لعب 16 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.