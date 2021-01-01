ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

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ليفربول 1 × 4 مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز عريض ومستحق لمانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف

76' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووول جووووووووووول فودين يتوج مجهوده الرائع بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لأليسون

73' جووووووووووووووووووووووووووووول غير معقول!! أليسون يكرر نفس الخطأ في التمرير وهدف ثالث لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج

72' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي يسجل الثاني عن طريق جاندوجان، خطأ في التمرير من أليسون، فودين يراوغ بشكل رائع ويمرر لجاندوجان الذي يحرز ثاني أهدافه في المباراة

71' خروج محرز ودخول جابريل خيسوس

70' هدف لمانشستر سيتي عن طريق ستونز ولكن يُلغى بداعي التسلل

68' تسديدة خطيرررررررررررة من بيرناردو سيلفا على الطائر من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لأليسون

67' دخول كلا من جيمس ميلنر وشاكيري وخروج ألكانتارا وجونز

61' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء

60' ضررررررررررررررررربة جزاااااااااااااااااااااء لليفربول، يتحصل عليها صلاح بعد أن تجاوز دياز وتعرض لعرقلة واضحة منه

57' أووووووووووووووووووووووووه خطيرة من كورتيس جونز، اللاعب يسدد الكرة قوية ولكنها تصطدم بالدفاع وتمر بمحاذاة القائم الأيسر

54' تسديدة من كورتيس جونز ولكن الكرة عالية عن مرمى مانشستر سيتي

50' عررررررررررررضية خطيررررررررررة من فودين كاد أن يلحق بها سترلينج وينفرد بالمرمى ولكنها تمر من أمام الجميع

49' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جاندوجان يعوض ركلة الجزاء ويسجل الهدف الأول للسيتي، تسديدة من فودين يتصدى لها أليسون وتعود لجاندوجان الذي يسددها في الشباك بكل سهولة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي للفريقين، شوط كان مملًا جدًا حتى منتصفه تقريبًا، قبل أن يظهر ليفربول خطورته ولكن الفرصة الأفضل على الإطلاق ضاعت من مانشستر سيتي بعد أن أهدر جاندوجان ركلة جزاء

45' ضربة ركنية لليفربول، أرنولد يلعب الكرة تصل لماني الذي يلعبها برأسه ولكنها سهلة في يد إيدرسون

44' خطأ لليفربول من مكان خطير، على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي

43' تمريرة رائعة من جونز إلى روبيرتسون الذي يلعب كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع السيتي يشتتها

37' غير معقول!!! ماذا يحدث للسيتي على آنفيلد؟ على غرار ما حدث مع محرز من قبل، جاندوجان يهدر ركلة جزاء

35' ضرررررررررررررررررررررربة جزااااااااااااااااااااااااء للسيتي بعد عرقلة فابينيو لرحيم سترلينج

29' هجمة مرتدة خطيرة جدًا للسيتي عن طريق فودين الذي كان ينفرد بالمرمى، ولكن جونز ينجح في قطع الكرة وإعادتها لآليسون

28' خطيرررررررررة من ليفربول، كرة طولية من هندرسون بإتجاه صلاح، يشتتها دفاع السيتي، تصل لفيرمينو يسددها على الطائر ولكن إيدرسون يخرجها لضربة ركنية

26' خطأ على ماني لعرقلة رياض محرز في هجمة مرتدة للسيتي

23' أووووووووووووه في أخطر فرص المباراة، أرنولد يراوغ زينشينكو بشكل رائع ويلعب كرة عرضية، يلعبها ماني برأسه ولكن الكرة عالية عن العارضة !

22' المباراة بدون أي تسديدة على المرمى حتى الآن!

19' مانشستر سيتي يدافع بشكل رائع جدًا ضد ليفربول في المرتدات، الضيوف منعوا الريدز من خلق فرص خطيرة من المرتدات

14' عرضية من رياض محرز ولكن فابينيو يشتت الكرة قبل أن تصل لمهاجمي مانشستر سيتي

10' كانسيلو يشتت تمريرة فيرمينو إلى صلاح التي كادت تجعله في وضع جيد للتسديد

6' اللعب منحصر في وسط الملعب، بدون أي فرص حقيقية من الطرفين حتى الآن

2' خطأ على ألكانتارا بعد عرقلة جاندوجان وبطاقة صفراء مُبكرة، اللاعب الألماني يسقط متألمًا على أرض الملعب

انطلاق المباراة

تشهد المباراة عودة أليسون، فابينيو وماني لتشكيل ليفربول مرة آخرى، وكذلك تواجد التركي أوزان كاباك على دكة البدلاء

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فابينيو - هندرسون - أرنولد

ألكانتارا - فينالدوم - جونز

ماني - فيرمينو - صلاح

تشكيل مانشستر سيتي:

يبدأ المدرب بيب جوارديولا، بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

زينشينكو - جون ستونز - روبين دياز -جواو كانسيلو

بيرناردو سيلفا - رودري - إلكاي جاندوجان

فيل فودين - رحيم سترلينج - رياض محرز

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على الجانب الآخر، يرغب مانشستر سيتي في استغلال الضعف الدفاعي لأصحاب الأرض واضطرارهم للاعتماد على لاعبي وسط في الخط الخلفي للعودة من آنفيلد بالفوز وتوسيع الفارق أكثر وأكثر مع حامل اللقب في الموسم الماضي، والابتعاد أكثر في الصدارة خاصًة مع تعثر مانشستر يونايتد أمس وتعادله مع إيفرتون.

يسعى ليفربول لضرب عصفورين بحجر واحد بالفوز على خصم يعتبر منافس بقوة على لقب الدوري بل أبرز المرشحين للحصول عليه هذا الموسم، ولتقليص فارق النقاط الذي وصل إلى سبع نقاط مع وجود مباراتين مؤجلتين للسيتزين، خاصًة مع الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الريدز على ملعبه ضد برايتون بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للقمة المنتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.