كلوب يهاجم أبراموفيتش ويدافع عن الثلاثي الهجومي لليفربول

تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة توتنهام

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، لم يمنح فرانك لامبارد المدرب المقال من الفريق الوقت الكافي للنجاح مع الفريق.

تشيلسي أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع توماس توخيل بدلًا من لامبارد، بسبب النتائج السيئة للأخير على مستوى الدوري الإنجليزي.

كلوب الذي يستعد لمواجهة توتنهام غدًا، الخميس، في الجولة 20 من البريميرليج، علق على قدوم توخيل وتحدث عن موقفه من الثلاثي الهجومي لليفربول وهبوط مستوى الفريق الفترة الأخيرة.

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وقال الألماني عن تعيين مواطنه توخيل:"السيد أبراموفيتش يمنح الكثير من الفرص في تشيلسي، ولكنه ليس أكثر الأشخاص صبرًا في العالم، لذلك أشعر بالتعاطف مع لامبارد، تشيلسي قاموا بعمل مذهل في سوق الانتقالات وكان عليهم الصبر".

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وأضاف:"أحترم توخيل كثيرًا وأثق في قدرته على النجاح مع التشكيل الحالي لتشيلسي، لست متأكدًا من ضرورة منحه أي نصيحة في العلن، ولكني لا أمتلك رقمه في إنجلترا، بالنسبة لي فقد كنت محظوظًا لحصولي على الوقت الكافي في الأندية التي دربتها بفضل إدراك ملاك الأندية طبيعة هذه الوظيفة".

وتابع:"كم عدد المدربين في تشيلسي خلال 15 عامًا؟ عليك النجاح أو الرحيل بشكل فوري، ولكن ليس لدي أي علاقة بذلك الآن".

وأما عن قانون التسلل الجديد:"أستون فيلا سيشعرون بالسعادة بعد هذا التعديل، وفي البداية كنت أتعجب من عدم تطبيق هذه الخاصية من الأساس".

الإصابات:"لا توجد أي إصابات جديدة، جوردان هندرسون عاد للتدريبات وكذلك جويل ماتيب، وكما هو الحال علينا الانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي".

الموقف الحالي لفريقه:"الجميع ينتظرني أن أقول لقد حان وقت نقطة التحول، ولكننا تلقينا 3 أهداف يوم الأحد الماضي ضد مانشستر يونايتد، علينا التعامل مع هذا الوضع حتى نعود للطريق الصحيح".

مواجهة توتنهام:"كان لديهم العديد من المواهب المميزة في مباراتي الأولى هناك، وحصلوا على المركز الثاني في هذا العام، الأمور تغيرت لهم ولنا الآن".

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المنافسة على اللقب:"نحن في وضع مختلف عن العام الماضي، كل شيء تغير، هناك لاعبين جدد، البعض يقول أننا أصبحنا أسوأ ولكن هذا غير صحيح، لا يجب الحكم من خلال النتائج على المدى القصير".

فقدان الثقة في خط الهجوم:"في هذا العالم نحن نفقد الإيمان سريعًا جدًا، أراهم يعملون ويحاولون بشكل مستمر، اللعبة تبدو معقدة، والسبب الرئيسي الذي يجعلني أعشق كرة القدم هو نجاحك في الفوز بالمباريات دون الحاجة للكمال".

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا ضد توتنهام وهو في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.