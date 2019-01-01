كلوب يكشف عن جداله مع صلاح بشأن ماني قبل ضمه

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن مناقشة شهدت حالة جدال بينه وبين محمد صلاح قبل ضمه لصفوف الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف جمعه بالمصري محمد صلاح خلال محاولات إقناعه بالانضمام لصفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن صلاح أراد التأكد من قدرته على الاحتفاظ بمركزه المفضل في الملعب لو انضم لصفوف ليفربول.

وقال كلوب: "أتذكر عندما تحدثت مع محمد صلاح لأول مرة لينضم لنا قال لي ألا يلعب ماني على الجناح الأيمن؟ هو لاعب ليس بالسيء أليس كذلك؟".

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وأضاف: "قلت له أن ماني يستطيع اللعب أيضًا على الجانب الأيسر، كلاهما يظهر مهارات كبيرة وشخصية مذهلة وكان ذلك هو السبب الأساسي في ضمهما".

وأكمل: "من المذهل كيف أنهم يتطورا معًا وبوجود فيرمينيو أيضًا الذي يربط بينهما ويشكلون جميعًا خطرًا داهمًا على أي منافس في النصف الهجومي".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد وصل للفوز السادس على التوالي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي من أصل ست مباريات في صدارة ترتيب البريميرليج بـ ١٨ نقطة.