كلوب يحدد شرطه لمشاركة صلاح في الأولمبياد

المدرب الألماني لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن

يتواصل الغموض حول موقف محمد صلاح مهاجم ليفربول، من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 الصيف القادم.

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سبق وأن صرح أكثر من مرة برغبته في الاستعانة بخدمات صلاح، لتعزيز فرص فريقه خلال منافسات البطولة.

وعلى جانب آخر لم يحسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه بالموافقة أو الرفض على انضمام مهاجمه، نظراً للتحفظات التي يمتلكها على إمكانية تعرض اللاعب للإرهاق.

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تقارير صحفية أكدت أن كلوب طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، الحصول على ملف مفصل للبرنامج التدريبي لصلاح للمشاركة في الأولمبياد.

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وسيتخذ بعدها المدرب الألماني قراره النهائي من مشاركة صلاح، بناء على هذا الملف المتوقع تقديمه من الاتحاد المصري، لتجنب إرهاق صلاح خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد لليفربول.

يذكر أن منافسات كرة القدم بالأولمبياد ستقام في 6 مدن يابانية، في الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس، وسط شكوك حول إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى أنحاء العالم.