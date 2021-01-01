كلوب : هجومنا بحاجة للتحسن وربما لا نتعاقد مع مدافع جديد

مباراة صعبة للريدز أمام أستون فيلا

أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أنه قد لا يتعاقد مع لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل التغلب على الأزمة الدفاعية.

ليفربول تعرض لضربتين ببداية الموسم، بعدما تأكد غياب الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة، ليعاني الفريق بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية.

كلوب تطرق في المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى موقفه من الانتقالات وكذلك إصابات لاعبيه وبعض الملفات الأخرى.

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وقال المدرب الألماني:"لا أعلم إذا كان سيحدث أي شيء أم لا، ربما نتعاقد مع حل مؤقت، ولكن هذا ليس القرار الصحيح ولن يساعدنا بالشكل المطلوب".

وأضاف:"ربما نتعامل مع الوضع الحالي كما هو، إنها لحظات صعبة للعالم كله، لماذا لن يصبح الأمر كذلك لفريق كرة قدم؟ أنا لا أقول هنا إننا لن نضم أي لاعب، ولكن ملاك النادي يتعاملون مع الأمور بمسؤولية تامة".

وأما عن ملف التجديد لفاينالدوم:"لقد قلت كل شيء ممكن، وأعربت عن مدى إعجابي به كلاعب، لا يوجد أي شيء آخر، ستعلمون وقتما يتم التوصل لاتفاق نهائي".

الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي:"إنها بطولة هامة، لم نذهب بعيدًا بها حتى الآن بسبب سوء حظنا في القرعة، والآن لدينا مباراة صعبة أخرى أمام أستون فيلا".

هبوط مستوى ليفربول:"الانتصارات تساعدك على اكتساب النسق الكافي للفوز بشكل مستمر وهذا ما نحاول القيام به".

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فاينالدوم يختار برشلونة ويرفض التجديد لليفربول

عودة نابي كيتا:"سيعود قريبًا، ولكنه لن يشارك أمام أستون فيلا بكل تأكيد".

مستوى ترنت آرنولد:"الجميع اعتاد على مستواه المميز طوال الفترة الماضية، لم يكن بالشكل المطلوب ضد ساوثامبتون وهو يعلم ذلك، وأعتقد أن هذا يرجع للفترة الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة وفيروس كورونا".

وأضاف:"نحن الآن لا نستمتع بالمباريات السيئة التي لعبناها الفترة الأخيرة، القرار في الثلث الأخير بحاجة لتحسن كبير، نحن حققنا الفوز مرتين فقط في آخر 6 مباريات".

الإصابات:"جوتا سيعود خلال أسابيع بسبب الإصابة في الركبة، الأمر يحتاج لبعض الوقت، وأما ماتيب سنحاول تجهيزه لمباراة مانشستر يونايتد".

ويطمح كلوب في تحقيق الفوز على أستون فيلا في كأس الاتحاد، لإنهاء السلسلة السلبية التي يمر بها الفريق مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.