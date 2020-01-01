كلوب: موقفي ثابت والجميع يتفق على ضرورة التغيير

المدرب الألماني يرفض الاستسلام للهجوم العنيف ضده

أصر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على موقفه بخصوص مواجهة الإعادة مع نظيره شروزبيري تاون، في إطار مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع شروزبيري بنتيجة 2/2، ليضطر لخوض مباراة أخرى، مما يزيد الأمور تعقيداً على الريدز خلال فترة الراحة الشتوية التي ستفسدها هذه المواجهة.

ومن جانبه شن كلوب هجوماً شديداً على نظام البطولة ومباريات الإعادة، ليؤكد خوضه لقاء شروزبيري بفريق الشباب، مع حضور نيل كريتشلي مدرب أكاديمية النادي بدلاً منه بمقعد المدير الفني.

ورغم الهجوم العنيف الذي تعرض له كلوب، إلا أنه عاد وقال:"ما الفارق الذي يصنعه وجودي بمقعد المدرب؟ من ناحية كرة القدم فالأمر واضح أننا نحاول اتخاذ وقفة وموقف معين".

وأضاف:"لا أفهم لماذا يجب علي التواجد في المباراة لأن الناس تدفع بعض الأموال لمشاهدة هذه المباراة، لم استمرينا على التعامل مع هذه المواقف بالطرق المعتاد فلن يتغير أي شيء".

وتابع:"قررت منذ 3 أسابيع الذهاب لعطلة شتوية، وفقاً للخطاب الذي تلقيناه من الاتحاد الإنجليزي في إبريل 2019 والآن الأمر مسألة مبداً لا أكثر، وأعتقد أن الجميع يتفق معي على ضرورة التغيير".

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واستكمل:"لا أريد الدخول في مثل هذه النقاشات، لست الشخص الذي سيقف لإظهار قوته أمام العالم، المسؤولية الوحيدة لي أمام اللاعبين وشعوري بالأمانة تجاههم".

يذكر أن قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد، أوقعت ليفربول في مواجهة صعبة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في حالة فوزه على شروزبيري.