كلوب : لم أستحق الجائزة .. فليك هو الأفضل في العالم

تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة كريستال بالاس

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول ، أنه لا يستحق الفوز بجائزة المدرب الأفضل في العالم لعام 2020، على حساب الألماني هانز فليك.

كلوب حصل على لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز هذا العام، ولكن فليك حصد الخماسية بتحقيق السوبر الأوروبي والمحلي، والدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

مدرب ليفربول أعرب عن اندهاشه بسبب عدم فوز فليك بالجائزة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد كريستال بالاس بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:"أشعر بالامتنان الشديد جدًا لفوزي بها، ولكني لم أتوقع هذا اللقب، هانز فليك فاز بكل شيء مع بايرن ميونخ".

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وأضاف:"أردت الظهور فقط في الحفل الافتراضي من أجل إظهار الاحترام، ولم أعتقد أن لدي أي فرصة للفوز بالجائزة، ولكن الأغلبية قامت بالتصويت لي لذلك أشعر بسعادة كبيرة".

وتابع:"لو سألتني هل أنت المدرب الأفضل في العالم سأقول لك لا، ولكني أمتلك أفضل المدربين من حولي".

وأما عن التصويت ضد عودة التبديلات الخمسة بالدوري الإنجليزي:"لا أعلم نسبة الدوريات التي تطبق هذه الخاصية في الوقت الحالي، ولكن يبدو أن الأمور في إنجلترا تسير بطريقة مختلفة".

جاهزية تياجو ألكانتارا:"سنرى كيف ستسير الأمور الأسبوع القادم، هل هو جاهز الآن؟ لا أعلم بنسبة 100%، عليه اجتياز الاختبارات أولًا قبل اتخاذ القرار".

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كلوب يتفوق على فليك ويحصد جائزة المدرب الأفضل في العالم

مواجهة كريستال بالاس:"لديهم العديد من اللاعبين المميزين مثل ويلفريد زاها وأيو وباتشوايي، وهم يظهرون في حالة مميزة في الوقت الحالي، لذلك ستكون مباراة صعبة".

وأضاف:"منذ وصولي إلى ليفربول شعرت أن الجميع يريد الفوز علينا، لعبت مباراة ضد نيوكاسل وكان الأمر مثل نهائي كأس العالم، وتعجبت وقتها من القوة والإصرار على هزيمتنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة قبل مواجهة كريستال بالاس، مقابل 25 لتوتنهام صاحب المركز الثاني.