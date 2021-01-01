كلوب : لست طفلًا حتى أبكي لعدم تعاقدنا مع مدافع جديد

المدرب الألماني اعتاد على هذا الأمر

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول، بأنه كان يريد التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن الأزمة المالية ستمنع النادي من القيام بهذه الخطوة.

ليفربول يعاني من مشكلة دفاعية واضحة هذا الموسم، بسبب إصابة كل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وغيابهما عن الفريق حتى نهاية الموسم.

الريدز يمرون بفترة حرجة في الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من النتائج المحبطة، كان آخرها الخسارة على ملعب أنفيلد بهدف دون رد من بيرنلي الخميس الماضي.

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ومن جانبه قال كلوب في تصريحات صحفية:"لست طفلًا في الخامسة من العمر حتى أبدأ في البكاء عندما لا أحصل على ما أريد، اعتدت في حياتي على هذا الموقف".

وأضاف:"أنا مسؤول عن جزء كبير من هذا النادي، ولكن هناك أشخاص مسؤولون عن كل شيء ولا يمكنني اتخاذ قراراتهم، أعلم جيدًا أنهم معنا ويحاولون دعمنا".

وتابع:"التعاقد مع مدافع جديد سيساعدنا بنسبة 100%، هل سنسجل المزيد من الأهداف في حالة وجوده؟ لست متأكدًا ولكنه سيمنحنا بعض الاستقرار في لحظات معينة".

وتابع الألماني:"ما يتعين علينا القيام به الآن هو تحسين بعض الجوانب في الفريق وعدم الجلوس والاستسلام للإحباط من بعض القرارات".

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واستكمل كلوب:"بالطبع نحن نعلم ما سنفعله في عالم مثالي ولكن العالم ليس مثاليًا، ليس لنا فقط ولكن للجميع لذلك علينا التعامل مع الوضع".

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا، الأحد، ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو يعاني على مستوى الدوري، حيث يحتل المركز الرابع بـ34 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشياطين الحمر أصحاب الصدارة حتى الآن.