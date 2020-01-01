كلوب: لا نحتاج للظهور بأفضل مستوياتنا لحسم الدوري الإنجليزي

محاولات مستمرة لعودة النشاط في يونيو

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول، ان نجوم فريقه ليسوا بحاجة للظهور بأفضل مستوى ممكن لهم، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي أصاب العديد من الرياضيين، ولكن المحاولات مستمرة لعودة النشاط.

السيناريو الاقرب في الوقت الحالي، هو عودة البريميرليج مرة أخرى في شهر يونيو القادم، وليفربول بحاجة لـ5 نقاط فقط من أجل حسم اللقب.

المزيد من الفرق

وقال كلوب عن هذا الشأن:"جميع الفرق تمر بنفس الظروف الآن، لا نحتاج للظهور بأفضل مستوى لنا للفوز بالبطولة، يجب فقط تقديم أفضل ما هو متاح في الوقت الحالي".

وأضاف:"مهما كان زمن العودة للمباريات مرة أخرى، سنتبع نفس الطريقة التي نقوم بها من أجل الاستعداد، سنحاول الظهور بأفضل صورة ممكنة".

وتابع:"حاولنا التأقلم مع الحجر الصحي، بكل تأكيد ليست الفترة المثالية بالنسبة لي، لكن أردنا استغلالها، والحفاظ على التواصل بيننا لمدة 8 أسابيع، وكلنا ننتظر العودة للحياة الطبيعية بفارغ الصبر".

قضية رشوة وتلاعب في المباريات تهز أركان الدوري الإسباني

تقارير - كورونا يقضي على آمال ريال مدريد في مبابي

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ57 نقطة بعد 29 جولة من المسابقة.