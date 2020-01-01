كلوب : العالم خذل مارادونا ورؤيته كانت مثل مقابلة البابا

يعتبره الأفضل في حياته

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول ، عن حزنه الشديد لوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، مؤكدًا أن العالم كان يمكنه مساعدته وهو على قيد الحياة.

كرة القدم تعيش حالة من الحزن خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الاتحاد الأرجنتيني عن وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية مساء الأربعاء.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون القادمة بالدوري الإنجليزي ، حيث كشف عن آخر أخبار فريقه، وتطرق إلى وفاة الأسطورة الأرجنتينية.

وقال كلوب عن مارادونا:"شخصية رائعة وأعتبره الأفضل خلال حياتي، ربما ليس الآن، لقد رأيت كريستيانو رونالدو وميسي، حياته تظهر مدى روعته رغم كل الصعوبات التي واجهها".

المزيد من الفرق

واستكمل الألماني:"التقيت به ذات مرة، الأمر بالنسبة لي كان مثل مقابلة البابا، يمكنك رؤية ردود الأفعال في جميع أنحاء العالم، ربما كان يمكننا مساعدته بشكل أكبر لو أعطيناه الاحترام الكافي وهو على قيد الحياة بدلًا من صور السيلفي".

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وأما عن عودة الجماهير:"نحن ننتظر الخطوات القادمة نحو الطريق الصحيح، هناك بعض المحادثات ولكنها تعد خطوات صغيرة تجعلني سعيدًا بكل تأكيد".

وأضاف:"سأكون سعيدًا بتواجد 2000 مشجع في المدرجات، لا نعلم لمتى سيستمر الوضع، العالم أصبح مكانًا صعبًا".

مواجهة ميتيلاند في دورتموند:"القوانين تغيرت في الدنمارك، سنلعب في أي مكان، أنا أعرف دورتموند جيدًا، الأهم هو عدم السفر لمسافات طويلة".

عودة جوردان هندرسون:"لقد تدرب في جلسة فردية ويسير نحو الطريق الصحيح للعودة، كل اللاعبين الآخرين مازالوا في مرحلة التعافي، إذا سألتني عن التشكيل فلن أستطيع إخبارك".

تأقلم ديوجو جوتا:"اندمج مع الفريق سريعًا، وهذا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لا يمكننا الاعتماد على نفس الثلاثي في خط الهجوم طوال الموسم".

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صدارة الدوري:"هناك جودة كبيرة بالعديد من الفريق، لست مندهشًا من حالة توتنهام وتشيلسي، وكذلك ليستر سيتي وساوثامبتون، جميعها إشارات نحو موسم مثير للاهتمام".

وصول أليسون بيكر للمباراة رقم مائة:"لست بحاجة للحديث عن جودته وأهميته للفريق، لديه 99 مباراة جيدة حتى الآن وأشعر بسعادة كبيرة لتواجده معنا".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد برايتون، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ20 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر.