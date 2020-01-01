كلوب: الأوضاع آمنة لعودة الدوري الإنجليزي

اشترط عودة النشاط بشكل تدريجي

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن الأوضاع أصبحت آمنة بالشكل الكافي، من أجل عودة الدوري الإنجليزي من جديد، رغم ظهور عينات إيجابية لفيروس كورونا بين اللاعبين.

أندية البريميرليج عادت للتدريبات هذا الأسبوع، بعد التصويت بالإجماع على استكمال النشاط الرياضي، مع إجراء الفحوصات الطبية على الجميع، والتي أسفرت عن ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية.

وقال كلوب عن رأيه في عودة النشاط:"الوضع آمن الآن، لا يريد أحد تعريض حياة الأخرين للخطر، ولكن حسب معلوماتنا أن اللاعبين في أمان للمشاركة في المباريات".

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وأضاف:"التحليل المنتظم هو الحل، مثلما حدث في ألمانيا، ظهرت 10 حالات أو 12 ومع ذلك عادوا للعب مرة أخرى، وهذا ما يؤك قدرتنا على تكوين بيئة مناسبة بدون مخاطر".

وتابع:"اقتراب عودة كرة القدم من جديد، من العناصر المهمة جداً في المجمتع الآن، وسيؤثر بشكل إيجابي على الناس بشكل عام، ولكن يجب أن تتم الأمور بشكل تدريجي".

وتأتي تصريحات كلوب، رغم مخاوف بعض اللاعبين من عودة النشاط وتعرضهم للإصابة والإضرار بعائلاتهم، وكان آخرهم تروي ديني مهاجم واتفورد وداني روز مدافع توتنهام الُمعار لنيوكاسل يونايتد.

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، بعد 29 جولة من عمر البطولة.