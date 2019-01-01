ليفربول قريب من ضم حارس وست هام السابق
أصبح نادي ليفربول الإنجليزي قريبًا للغاية من الحصول على خدمات الحارس الإسباني أدريان لاعب فريق وست هام يونايتد السابق، والحر حاليًا.
جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يريد الفريق الإنجليزي تعويض الرحيل القريب للاعبه البلجيكي سيمون مينيوليه.
" ليس كما يتخيلونه"— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019
"يهدر من جديد"
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وأصبح مينيوليه قريبًا من مغادرة الريدز خلال الصيف الجاري لصالح كلوب بروج البليجكي مقابل حوالي ٨ ملايين جنيه استرليني يحصل عليهم ليفربول.
وكان أدريان مؤخرًا في مفاوضات مع فريق ريال بلد الوليد المملوك للظاهرة البرازيلي رونالدو من أجل الانضمام لهم مجانًا بالموسم الجديد عقب انتهاء تعاقده مع الهامرز في يونيو الماضي.
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ووافق اللاعب على الانضمام لليفربول بشكل فوري وأنهى مفاوضاته مع بلد الوليد، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المادية بعد.
جدير بالذكر أن اللاعب سيحصل على دور الحارس الثاني خلف البرازيلي أليسون الذي انفرد بمركز حراسة المرمى في ليفربول منذ وصوله في الصيف الماضي.