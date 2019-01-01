خاص جول - فيليبي لويس: صلاح يستحق كل شيء وصل له

أعرب فيليبي لويس؛ نجم فلامنجو البرازيلي، عن حزنه لضياع كأس العالم للأندية بالهزيمة أمام ليفربول الإنجليزي، مشيدًا في الوقت نفسه بما قدمه فريقه.

الزيدز توجوا أبطالًا لكأس العالم للأندية قطر 2019، بالفوز أمام فلامنجو بهدف وحيد، سجله فيرمينيو في الشوط الأول الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال لويس، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "المونديال هو البطولة الأفضل في العالم، تضم أفضل الحراس وأفضل اللاعبين ومجموعة من أفضل مدربي العالم، بجانب المهاجمين الرائعين، ونحن قدمنا أفضل ما لدينا، خلقنا عدة فرص، لكنني حقًا أشعر بحالة من الحزن في داخلي، لأنني كنت أود الحصول على الكأس".

وبسؤاله عن الحديث الجانبي الذي دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح؛ لاعب الريدز: "زاملته في تشيلسي، هو حقًا صديق رائع ولاعب مميز، ويستحق كل ما وصل له في حياته، لأنه شخص عظيم ونقي القلب".