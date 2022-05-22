ليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1×1 وولفرهامبتون

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

تبديل اضطراري بخروج تياجو ألكانتارا للإصابة

43' تعطل اللعب لإصابة الحارس سا

38' أوووووووووووووووه أليسون يتصدر لفرصة هدف محقق للولفز بعد أن تصدى لانفراد من الكوري هان

37' أووووووووووه ماني يهدر فرصة لليفربول

35' عررررضية قوية من كيتا ولكنها تمر من الجميع وتخرج رمية تماس

32' طووولية خطيرة من الوولفز خلف دفاع ليفربول ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة

31' تسديدة قوووووية من ألكانتارا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

29' عررررضية من روبيرتسون ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية

27' تمريررررة رائعة من هندرسون ولكن عرررضية هندرسون تُلعب بشكل سئ وتمر فوق العارضة

23' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل التعادل لليفربول بعد أن انفرد بالمرمى بتمريرة رائعة بالكعب من تياجو ألكانتارا

17' أووووووووووووووه ديندونكير يهدر فرصة لا تضيع لتسجيل الثاني للوولفز، عررضية من نيتو وتسديدة ولكنها تمر بجوار القائم

15' محااااولة من جوتا ولكن تسديدته ترتطم بالدفاع

12' خطيرررررة لليفربول، عرررضية من دياز ولكنها تمر من الجميع

9' أووووووووووه دياز يهدر فرصة لا تضيع للتعادل بعد انفراد بالمرمى وتألق كبيرررر من سا

5' عرررضية من دياز ورأسية من ماتيب ولكن الكرة تمر بجوار القائم

2' جوووووووووووووووووووووووووووووووول وولفرهامبتون يباغت ليفربول بالهدف الأول، تمريرة طووولية بإتجاه خيمينيز الذي ينطلق ويرسل عرررضية إلى نيتو الذي يسددها في المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل وولفرهامبتون:

التشكيل | 3-5-2

خوسيه سا

توتي جوميز - كونور كودي - ويلي بولي

ريان آيت نوري - جواو موتينيو - روبين نيفيس - لياندير ديندونكير - جوني كاسترو

راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو

✌️ Two changes

💥 Raul and Pedro leading the line



Our team for the final time this season 👇



🐺📋 pic.twitter.com/1Mf0V9fyv4 — Wolves (@Wolves) May 22, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - ترينت أرنولد

نابي كيتا - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - ديوجو جوتا

This is how we line up for the final day of the @premierleague season 👊🔴



Divock Origi misses out with a minor muscle issue.#LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022

في المقابل، يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر سيتي تاسع الترتيب ويسعى الذئاب لتجنب الخسارة للحفاظ على مركزهم وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز مع تعثر السيتي من أجل فوز دراماتيكي باللقب في أخر ثواني الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 على ملعب آنفيلد.