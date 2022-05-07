ليفربول ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × توتنهام

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تشكيل توتنهام:

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

بن ديفيس - إيريك داير - كريستيان روميرو

ريان سينسيون - بيير هويبيرج - رودريجو بينتاكور - إيمرسون رويال

سون - هاري كين - كولوسيفسكي

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



Here’s how we line up for #LIVTOT tonight! 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 85 وتصدر الدوري مؤقتًا والضغط على السيتي، في حين أن توتنهام لازال لديه أمل كبير بحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا التي يتنافس عليها مع أرسنال، ولا مفر أمام أي من الفريقين سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادا مواصلة السعي لتحقيق أهداف الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.