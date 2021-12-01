ليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

إيفرتون 1 × 4 ليفربول

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82' تبديل لليفربول بخروج هندرسون ودخول تشامبرلين

79' بطاقة صفراء لفان دايك بسبب تدخل قوي على جوردون

77' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يسجل الرابع بشكل رائع! تمريرة من روبيرتسون إلى البرتغالي الذي راوغ كين بشكل ممتاز، قبل أن يسدد الكرة بقوة في الزاوية الضيقة

74' تبديل لليفربول بخروج ألكانتارا ودخول جيمس ميلنر

73' تبديل لإيفرتون بخروج تاونسيند ودخول ديلف

68' عررررررضية من أرنولد ولكن دفاع إيفرتون يشتتها بصعوبة لضربة ركنية

64' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول بعد أن استغل خطأ كوليمان في تشتيت الكرة أثناء إحدى المرتدات، لينطلق بالكرة ويُنهي الهجمة بشكل رائع على يسار بيكفورد

63' تاونسيند ينقذ الركلة الحرة المباشرة، ولكنها تصطدم بفان دايك وتخرج لضربة ركنية

62' خطأ لإيفرتون من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن قام روبيرتسون بعرقلة البديل جوردون

58' تبديل اضطراري لإيفرتون، بخروج روندون ودخول جوردون

56' طوووولية تصل إلى ريتشارلسون، الذي يتعجل في تسديد الكرة، وتذهب عالية وبعيدة عن مرمى ليفربول

54' عرررضية من أرنولد، دفاع إيفرتون يشتتها، الكرة تصل إلى تياجو الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

53' خطأ لليفربول من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام جودفري بعرقلة جوتا

53' صلاح يحاول تسديد كرة على الطائرة من على بُعد 25 ياردة ولكن تسديدته بعيدة عن المرمى

51' أووووووووه بابابابا! ماتيب كاد أن يغالط أليسون ويسدد الكرة في مرماه، أثناء تشتيت عرررضية قوية من جراي

48' أوووووه قريبة من ماني! أرنولد يتوغل في نصف الملعب، يمرر بشكل رائع إلى السنغالي الذي يحاول التسديد في المرمى ولكن الدفاع ينقذ الموقف

46' عرررررضية من الجهة اليمنى لإيفرتون، رأسية من دوكوريه ولكن أليسون يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على إيفرتون بهدفين لهدف

45' أوووووووه عرضية خطيرة من إيفرتون، دفاع ليفربول يشتت الكرة وتصل إلى دوكوريه الذي يسدد! ولكن ماتيب ينقذ الموقف

45' أووووه خطيررة لليفربول، تمريرة رائعة من صلاح إلى هندرسون، الذي يلعب عرررضية، تصل إلى ماني الذي يلعبها برأسه ولكن جودفري ينقذ الكرة من على خط المرمى

43' بطاقة صفراء لجراي بداعي التمثيل للحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء

39' بطاقة صفراء للاعب لوكاس دينيه بعد تدخل قوي على هندرسون

38' بطاقة صفراء لتياجو ألكانتارا بعد تدخل قوي على آلان

37' جوووووووووووووووووووووووووووووول جراي يقلص الفارق لإيفرتون، تمريرة رائعة من ريتشارلسون إلى جراي الذي تمركز بشكل رائع بين ماتيب وأرنولد، أليسون يخرج من مرماه ولكن تسديدة ديميراي تسكن الشباك

30' بطاقة صفراء ثانية للاعبي إيفرتون، للبرازيلي آلان بعد تدخل قوووي على جوتا

26' تسديدة من جررراي ولكن فان دايك يشتت الكرة برأسه

25' تسديدة قوووووية ورائعة من ماني ولكن بيكفورد يتصدى لها

21' أوووووووه الثالث قريب لليفربول! ركنية للريدز، الكرة ترتطم بالمدافع كين وتغير إتجاهها ولكن بيكفورد يتألق ويُخرجها لضربة ركنية

19' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول، مرتدة لليفربول، هندرسون يمرر لصلاح في المساحة الخالية، الفرعون المصري ينطلق ويسدد الكرة على يمين بيكفورد

17' أووووووه عرررضية خطيرة من ريتشارلسون بإتجاه جراي ولكن أرنولد ينقذ الموقف، ويشتت الكرة لضربة ركنية

15' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب تاونسيند بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء

14' أووووووه خطيررررة لليفربول! جوتا يتوغل ويراوغ بشكل رائع، يُعيد الكرة إلى أرنولد الذي يسدد كرة قوية ورائعة بيسراه، ولكن بيكفورد يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

13' تسديدة من ديميراي جراي ولكن الكرة بعيدة جدًا عن مرمى ليفربول

9' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هندرسون يحرز الهدف الأول لليفربول، تمريرة من روبيرتسون تصل إلى هندرسون على حدود منطقة الجزاء، جوردان يسدد كرة رائعة وقووية على يسار بيكفورد

7' أووووووووووووووه! عرررضية من ماني إلى صلاح الذي يسدد الكرة ولكن بيكفورد يتألق ويتصدى لها!

5' عررضية خطيرررة من جراي ولكنها تمر بسلام على دفاع ليفربول

2' أوووووووووه! خطيررة وقريبة من صلاح، عرررررررضية من جوتا لصلاح الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول! ولكنه يلمس الكرة بقدمه وتعلو العاارضة

2' فرصة أولى لليفربول! ركنية، تصل إلى ماتيب الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

1' تمريرة طولية رائعة من أرنولد إلى ماني، الذي يحاول الانفراد بالمرمى، ولكن بعد سوء تفاهم بينه وبين بيكفورد، الكرة تخرج لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

⭐ 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 ⭐



Here’s how we line up for Merseyside derby day! 👊 #EVELIV — Liverpool FC (@LFC) December 1, 2021

تشكيل إيفرتون :

التشكيل| 4-4-2

جوردان بيكفورد

لوكاس دينيه، بين جودفري، مايكل كين، شيموس كوليمان

أندروس تاونسيند، آلان، عبدلله دوكوريه، ديميراي جراي

ريتشارلسون، سالومون روندون

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، وفشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر 7 مباريات في الدوري، ويسعى للانطلاق من جديد في لقاء الديربي.

يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي، ويسعى الريدز لمواصلة النتائج الجيدة للفريق مؤخرًا، وتحقيق فوزًا صعبًا على التوفيز، حيث فشل الريدز في الانتصار خارج ملعبهم على الجار منذ عام 2016.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ليفربول وإيفرتون، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد آنفيلد.