ليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0×0 إيفرتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



61' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول روبيرتسون يسجل الهدف الأول لليفربول، عررضية من صلاح تصل إلى روبيرتسون الذي سدد الكرة برأسه في المرمى

تبديلين لليفربول بدخول لويس دياز وأوريجي وخروج كيتا وماني

58' عررضية من أرنولد، يشتتها الدفاع وتصل إلى روبيرتسون وتسديدة قووية ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية

58' ضربة حرة غير مباشرة لإيفرتون، الكرة تصل إلى أيوبي ورأسية ولكنها تمر بجوار القائم

بطاقة صفراء لأرنولد بعد تدخل قوي على جوردون

55' خطيرررررة من إيفرتون، مرتدة تصل إلى جوردون الذي يسدد الكرة ولكنها تمرر بجوار القائم

53' عرررضية من صلاح ولكن الدفاع يشتتها لركنية

51' ليفربول يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول

49' عرررضية من أرنولد ولكن الكرة تصل سهلة في يد بيكفورد

47' تسديدة قوووية من كيتا ولكن الكرة بعيدة عن مرمى إيفرتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

بطاقة صفراء للاعب إيفرتون دوكوريه، وبطاقة آخرى لماني بعد مشادة مع آلان

45' عراك بين لاعبي الفريقين سببه تدخل قوي على فابينيو بسبب غضب لاعبي إيفرتون من استمرار لاعبي ليفربول في تمريرة الكرة برغم سقوط ريتشارلسون

42' تسديدة من محمد صلاح ولكن الكرة عاااالية عن مرمى إيفرتون

40' تعطل اللعب لإصابة ريتشارلسون

33' خطيررررة لإيفرتون، مرتدة تصل إلى دوكوريه الذي ينطلق ويسدد الكررة ولكنها تمر بجوار القائم

30' خطيررررة لليفربول، عررضية من روبيرتسون تصل إلى جوتا الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

27' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول ولكن الدفاع يشتت الكرة قبل أن يلعبها فان دايك.. ركنية للريدز

25' ليفربول يفشل في اختراق التكتل الدفاعي لإيفرتون

24' بطاقة صفراء للاعب جوردون بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء

21' تسديدة قووووية من ماني ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل

20' سيطرة سلبية من ليفربول على الكرة

15' جوردون يسقط داخل منطقة الجزاء، يطالب احتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

14' جرراي يتوغل ويسدد ولكن فابينيو يعترض الكرة من على حدود منطقة الجزاء

13' بداية بطيئة للمباراة دون أي فرص خطيرة على مرمى الفريقين

7' ريتشارلسون يسقط بعد التحام بينه وبين فابينيو

4' ضربة حرة مباشرة لإيفرتون، جراي يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالحائط

انطلاق المباراة

تشكيل إيفرتون

يبدأ لامبارد بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

جوردان بيكفورد

فيتالي ميكولينكو - بين جودفري - ماسون هولجيت - شيموس كوليمان

أليكس أيوبي - آلان - عبدلله دوكوريه - أنتوني جوردون

ديميراي جراي - ريتشارلسون

🔵 | Team news is in as the boss makes two changes from our last game.



COYB! 👊 #LIVEVE pic.twitter.com/GVK0YLXQDR — Everton (@Everton) April 24, 2022

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آترينت رنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

دبوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح

Team news 📋



How we line-up for today's Merseyside derby 🔴 #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022

يسعى ليفربول لمواصلة الضغط على السيتي الذي فاز بالأمس على واتفورد بخماسية نظيفة ليقلص الفارق بينهما مجددًا إلى نقطة، في المقابل لا مفر أمام إيفرتون سوى الفوز للخروج من مناطق الهبوط خاصًة بعد أن فاز بيرنلي على وولفرهامبتون، ليتراجع التوفيز للمركز الثامن عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الثالثة والثلاثين ومن الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد