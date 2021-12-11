ليفربول ضد أستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × أستون فيلا

مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

15' أوووووووه خطيرررة لليفربول! عررضية من أرنولد، روبيرتسون يسدد برأسه، تصطدم بالدفاع وتغير إتجاهها ولكن مارتينيز يمسك بالكرة

13' دوجلاس لويز يلعب الضربة الحرة ويسدد الكرة ولكنها في الشباك الخارجية

13' بطاقة صفراء للمدافع فان دايك بعد أن قام بشد المهاجم واتكنز من القميص

10' أوووووه عررضية من روبيرتسون، صلاح يقوم بتفويت الكرة لأرنولد الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

7' ماني يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلات جزاء

5' عرررضية من أرنولد، ماني يحاول تسديد الكرة برأسه ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

2' ماني يراوغ بشكل رائع ويلعب عرررضية ولكن ناكامبا يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يعتمد كلوب على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترنت أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكاتارا

ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين- محمد صلاح

🔴 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🔴



This is how we line up to face @AVFCOfficial this afternoon at Anfield!



Divock Origi misses out with a sore knee. — Liverpool FC (@LFC) December 11, 2021

تشكيل أستون فيلا:

وقرر ستيفن جيرارد الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-2-3-1

إيميليانو مارتينيز

مات تارجيت - تايرون مينجز - إيزي كونسا - ماتي كاش

جون ماكجين - مارفليس ناكامبا - دوجلاس لويز

أشلي يونج - أولي واتكنز - جاكوب رامزي

This is your Aston Villa team to face Liverpool this afternoon. ⚪ #LIVAVL pic.twitter.com/VZczZB4bYA — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 11, 2021

في المقابل، سيحاول أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد في مواصلة النتائج الرائعة مع مدربه الجديد حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث لقاءات من أصل أربعة منذ تعيين جيرارد، الذي لن تكون عودته إلى آنفيلد هذه المرة عاطفية أبدًا، لأنه وللمرة الأولى سيتواجد كخصم.

يسعى ليفربول لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها الفريق من بعد خسارته ضد وست هام يونايتد، حيث يبتعد الريدز عن السيتزين بفارق 4 نقاط.

أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.