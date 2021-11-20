ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

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ليفربول 4 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة على آرسنال

88' المباراة هادئة وسيطرة من جانب ليفربول

83' محمد النني يشارك بديلًا لتوماس بارتي

76' غير معقوووووول .. مينامينو يظهر بعد نزوله مباشرة ويسجل الرابع من تمريرة أرنولد

73' جووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثالث بعد انفراد من ماني مررها عرضيها لمحمد الذي لمسها بيمناه في الشباك

71' صلاح ينطلق في هجمة جديد لكن يتردد في المرواغة أو التسديد وفي الأخير يسقط وتصل سهلة للحارس

تبديل لأرسنال بخروج لاكازيت ودخول أوديجارد

64' أووووووه فرصة خطيرة لأرسنال، أوباميانج يخترق بشكل رائع ويسدد! ولكن أليسون يحرج من مرماه يتصدى لها ببراعة

57' فرصة أخرى خطيررررة لليفربول! تمريرة من صلاح إلى جوتا الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الثالث ولكن الكرة تطول منه ويصطدم مع رامسديل

54' أووووووه ألكانتارا يضغط على تومياسو، يقطع الكرة وينطلق ويسدد! ولكن الدفاع يعترض الكرة في اللحظات الحرجة

تبديل لأرسنال بخروج لوكونجا ودخول ميتلاند نيلز

51' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يحرز الهدف الثاني، تمريرة خاطئة من تافاريس إلى جوتا الذي راوغ رامسديل بشكل رائع وسددها في الشِباك الخالية

49' أووووووه وسط ليفربول يقطع الكرة، ويرتد.. الكرة تصل إلى تشامبرلين الذي يتوغل ويسدد كرة رائعة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

46' تمريرة رائعة من سميث رو إلى أوباميانج، ولكن فان دايك يتدخل ويشتت الكرة لضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على أرسنال بهدف نظيف سجله ماني

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ماني، بعد تدخل قوي على بن وايت

42' تسديدة قووووية من خارج منطقة الجزاء بقدم لوكونجا ولكن أليسون يمسك بالكرة

39' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الأول لليفربول، ضربة حرة غير مباشرة للريدز، يلعبها أرنولد وتصل إلى ماني الذي سددها برأسه بشكل رائع على يسار رامسديل

36' أووووووووووووووووه أرنولد يتوغل، يراوغ ويسدد كرة قوووووية ولكن رامسديل يُخرجها بأطراف أصابعه

34' أوووووووووووه صلاح يهدر فرصة هدف محقق! عرررضية رائعة من ماني لصلاح الذي سدد الكرة ولكن رامسديل يواصل الإبداع! وينقذ أرسنال مجددًا

مشادة قوية على الخط بين أرتيتا ويورجن كلوب!

30' هدف ملغي لأرسنال، سجله لاكازيت بسبب وجود تسلل على أوباميانج في بداية الهجمة

29' أوووووووووووووووه رامسديل يتصدى لفرصة هدف محقق لليفربول! عرضية من أرنولد يشتتها الدفاع وتصل إلى ألكانتارا الذي سددها من لمسة واحدة، يتصدى رامسديل وتعود لماني الذي يسددها ولكن آرون يتألق ويشتت الكرة لركنية

24' عررررررضية قوية من أرنولد ولكن ساكا يشتت الكرة لضربة ركنية

23' تسديدة من ساكا من داخل منطقة الجزاء ولكن فان دايك يعترض الكرة

19' أووووووه تمريرة من صلاح إلى جوتا داخل منطقة الجزاء، ولكن جابرييل يقطع الكرة بشكل رائع

16' عرررضية رائعة من تومياسو ولكن تشامبرلين يشتت الكرة بشكل رائع

15' سيطرة واستحواذ من ليفربول ولكن بدون أي فرص خطيرة

12' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، يلعبها تسيمكاس، الكرة تصل إلى فان دايك الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو عن العارضة

7' عررررضية من أوباميانج، لاكازيت يحاول لعب الكرة برأسه ولكنه يرتكب خطأ على ألكانتارا

3' بن وايت يحاول التوغل بالكرة، وسط ليفربول يقطع الكرة وتصل إلى صلاح الذي يسدد! ولكن الكرة ضعيفة وتخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل آرسنال

يبدأ أرتيتا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

رامسديل

تافاريس - وايت - جابرييل - تومياسو

بارتي - لوكونجا

ساكا - سميث رو - أوباميانج

لاكازيت

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيمكاس - ماتيب - فان دايك - آرنولد

ألكانتارا - فابينيو - تشامبرلين

ماني - جوتا - صلاح



🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



This is your Reds line-up for #LIVARS 👊



Divock Origi misses out through illness. — Liverpool FC (@LFC) November 20, 2021

يسعى ليفربول لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام وست هام من أجل مواصلة الضغط على تشيلسي في الصدارة، في حين أن أرسنال يحاول إثبات أن تطوره في الفترة الماضية لم يكن بسبب سهولة جدول المباريات ولكنه لأنه تحسن فعلًا وخاصًة في مواجهة الكبار.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022