صلاح يكافئ طفلاً سورياً على إصراره بهدية خاصة

فقد ساقه لكنه متمسك بعشق كرة القدم

مرة أخرى يظهر الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الجانب الإنساني المميز له، من خلال التضامن مع أحد الأطفال السوريين.

خميس الجاسر طفل سوري عمره 8 سنوات، فقد ساقه في أحد التفجيرات ببلاده، ولكنه مازال متمسكاً بعشق كرة القدم وممارستها بشكل مستمر.

موقف الطفل العاشق للكرة لفت أنظار صلاح، ليقوم نجم ليفربول بإرسال حذاء مُوقع له، مبدياً إعجابه بحالة الإصرار التي يتمتع بها خميس.

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ونشر الطفل السوري صورته مع حذاء صلاح الجديد، مع بعض الصور الأخرى له خلال ممارسته لعبة كرة القدم، رغم المصاعب التي واجهته بفقدان قدمه اليمنى.

8-year-old Hamis al Gacir lost part of his leg in a bomb attack in , but he still loves playing football.@MoSalah sent him a signed boot ❤️ pic.twitter.com/XTKDASg9iY — B/R Football (@brfootball) February 19, 2020

وكان صلاح قد شارك مع ليفربول في الخسارة من أتلتيكو مدريد 1/0 مساء أمس الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتمتع صاحب الـ27 سنة بموسم جيد مع الريدز حتى الآن رغم هذه الخسارة، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 في 35 مباراة بكل البطولات.