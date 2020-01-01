صلاح يكشف سر علاقته الخاصة بكولومبيا

النجم المصري ذهب إلى كولومبيا مرة واحدة

أعرب محمد صلاح، النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، عن إعجابه الشديد بالثقافة الكولومبية، في حوار مصور له بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.

صلاح احتفل مع ليفربول بالحصول على لقب البريميرليج، مساء أمس الأربعاء على ملعب أنفيلد، بعد الفوز على فريقه السابق تشيلسي 5/3.

صاحب الـ28 سنة قال في تصريحات لقناة "Win Sports Tv":"حرصت على تعلم المزيد عن الثقافة الكولومبية الفترة الأخيرة، نظراً لطبيعة عملي مع وكيل أعمالي الذي ينتمي لهذه الدولة".

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وأضاف:"فهمت مؤخراً الكثير عن الثقافة اللاتينية، ذهبت إلى هناك مرة واحدة، ووجدت العديد من التشابهات مع العرب، مثل التعامل مع الآخرين بلطافة وحالة من الود والاحترام".

“He estado en una vez, y creo que los latinos y árabes tenemos mucho que ver”, Mohamed Salah, en @lafm y #PlanetaFútbol de @Antena2RCN #PrimerToque pic.twitter.com/3Ajs1s4tR2 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) July 23, 2020

يذكر أن وكيل أعمال صلاح هو الكولومبي صاحب الأصول اللبنانية رامي عباس، حيث ينتمي لمدينة كالي التي تعتبر أحد أكبر المدن هناك.

وتمتع صلاح بمسيرة مميزة منذ قدومه إلى ليفربول، حيث حقق العديد من الإنجازات أهمها كأس العالم للأندية، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وأخيراً الدوري الإنجليزي.

ونجح الدولي المصري في هز الشباك 23 مرة هذا الموسم، وصنع 13 هدفاً في 47 مباراة لعبها بقميص الريدز.