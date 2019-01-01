كلوب يحذر لاعبيه من العقلية الهجومية لنابولي

قبل المواجهة بينهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على التشكيل الذي قرر نابولي الدخول به، في المواجهة بينهما مساء اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

المدرب كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بجيوفاني دي لورينزو وماريو روي كأظهرة، وبهجوم مكون من خوزيه كاليخون، لورينزو إنسيني، هيرفينج لوزانو ودرايس ميرتينز.

كلوب قال قبل المباراة:"الآن نحن نعلم الطريقة التي سيلعبون بها، لديهم العديد من العناصر صاحبة العقلية الهجومية".

وأضاف:"المواجهة ستكون خادعة، لا يمكنك دخول اللقاء بـ50 أو 60 أو حتى 90% فقط من قوتك، يجب التحلي بالشجاعة من البداية".

وتابع:"سنحاول اللعب بجرأة ومحاولة الهجوم، ولكن أهم شيء هو الأداء الدفاعي لمواجهة الخطورة المتواجدة بفريقهم".

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واستكمل الألماني:"لديهم إنسيني الذي يلعب كجناح وكذلك لوزانو، وأيضاً يمكنهما التحول بمراكز أخرى في ملعب".

وفي نهاية حديثه شدد كلوب على أن الاستحواذ هو السبيل الأفضل للفوز على نظيره الإيطالي بافتتاح دوري الأبطال.