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رسميًا – ليفربول يمدد تعاقد أندرو روبرتسون لمدة خمسة أعوام

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Getty Images
نادي ليفربول يعلن بشكل رسمي عن تمديد تعاقده مع أندرو روبرتسون لمدة خمسة أعوام.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع اللاعب أندرو روبرتسون من أجل تمديد تعاقده مع الفريق لمدة خمسة أعوام.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن العقد الجديد للاعبه الشاب سيكون حتى عام 2014.

ولم يشمل عقد اللاعب وجود أي شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق بمقابل مادي في وقت قريب، كما هي العادة في صفوف ليفربول.

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وانضم اللاعب من صفوف هال سيتي لنادي ليفربول في صيف 2017 وقدم مستويات طيبة للغاية رفقة الريدز خلال موسم ونصف هي مدة لعبه للفريق.

وعانى صاحب الـ 24 عامًا في البداية مع ليفربول من قلة الحصول على الفرص قبل أن يخترق التشكيلة الأساسية ليورجن كلوب بعد انتقاله بـ 8 مليون إسترليني من النمور.

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وأعرب اللاعب عن سعادته بالعقد الجديد في تصريحات صحفية للموقع الرسمي وقال: "لم أفكر في أي شيء ووافقت فورًا على تمديد تعاقدي بمجرد ان تحدث معي النادي".

جدير بالذكر أن روبرتسون شارك في 56 مباراة بقميص ليفربول منذ ان انضم للريدز سجل خلالهم هدف وحيد وصنع 11.

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