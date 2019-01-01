الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يتعادل إيجابياً مع سبورتينج بهدفين

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Al Bello
المباراة أُقيمت في نيويورك

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تعادل ليفربول أمام سبورتينج لشبونة بهدفين لكل جانب فجر الخميس في اللقاء الودي الذي أُقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفريق البرتغالي افتتح التسجيل عبر نجمه برونو فيرنانديس بعد خمس دقائق، ثم عادل ديفوك أوريجي لبطل أوروبا بعد مرور عشرين دقيقة.

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ليفربول انتزع التقدم في الدقيقة 45 عبر الهولندي جورجينيو فاينالدوم، ولكن البرازيلي فينديل عادل مجدداً لسبورتينج بعدها بتسع دقائق.

شهد تشكيل ليفربول غياب عديد من نجوم الفريق مثل محمد صلاح، ساديو ماني، وأليسون بيكر بسبب العطلة الممددة.

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وبهذا اللقاء تنتهي جولة ليفربول الأمريكية، إذ يلعب مع نابولي الأحد المقبل في إدينبره.

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