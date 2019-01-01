ماني: مواجهة برايتون صعبة ونثق في قدرتنا على تحقيق بطولة

ساديو ماني يحذر من صعوبة مواجهة ليفربول أمام برايتون ويثق في قدرة الفريق على تحقيق بطولة هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن سعادته بما يقدمه فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب نقلتها شبكة "اي اس بي ان" وأكد خلالها على صعوبة مواجهة برايتون في الجولة الـ 22 من البطولة.

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وقال ماني: "الفريق يتطور في كل موسم عن الموسم الذي سبقه وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، ولهذا نحن نتدرب بقوة كل يوم حتى نتعلم الكثير ولنصبح أفضل".

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وأضاف: "في الوقت الحالي نحن نتصدر جدول الترتيب، لكن الموسم لا يزال طويلًا للغاية، علينا أن نستمر في تقديم ما نقدمه، وسنحقق شيئًا مميزًا هذا الموسم".

وأكمل: "نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة، بدون أن نضع على أنفسنا المزيد من الضغوط، ولدينا ثقة أننا نقوم بالأمور بشكل جيد، بالرغم من الخسارة أمام مانشستر سيتي".

واختتم تصريحاته: "في كرة القدم ذلك يحدث وطبيعي، نحن لسنا أول من يتعرض للخسارة ولن نكون آخرهم، لكن علينا أن نظهر رد فعل قوي أمام برايتون، لن تكون مباراة سهلة فكل مباريات الدوري الإنجليزي صعبة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة مبتعدًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.