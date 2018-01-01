ريدناب: مانشستر صرف 200 مليوناً أكثر من ليفربول ولا يتصدر الدوري

ليفربول وحيداً في قمة البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض لاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب الحديث عن أن الأسباب وراء تصدر ليفربول للبريميرليج هي الأموار الكبيرة التي صرفها الصيف الماضي.

وكان ليفربول قد كسر الأرقام القياسية في 2018 لأغلى حارس ومدافع بتعاقده مع أليسون بيكر من روما وفيرجيل فان دايك من ساوثامبتون.

وقال ريدناب مع "ديلي ميل": "صحيح أن كلوب صرف الكثير في السنة الماضية لضم أفضل مدافع في إنجلترا في صورة فان دايك وحارس البرازيل الأول أليسون، وكذلك لتدعيم وسطه". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف: "ولكن الأموال المصروفة ليست السبب الوحيد لتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط بعد مرور نصف المسافة".

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واستمر ريدناب: "مانشستر يونايتد صرف 200 مليون أكثر من كلوب في السنوات الثلاث الأخيرة ولا ينافس حتى، فريق ليفربول الذي سحق نيوكاسل ضم لاعب من أكاديمية النادي مثل أرنولد وظهير مقابل ثمانية ملايين وشاكيري الذي هو مكسب الموسم".

وأردف: "كلوب يملك عيناً جيدة في انتقاء اللاعبين، صلاح لم يكن لاعب يسجل 40 هدفاً ومرشح للكرة الذهبية، جو جوميز أصبح أساسياً للمنتخب وكذلك لوفرين وشامبرلين، الفريق يتطور ويطور لاعبيه حتى رغم خسارة نجم بحجم كوتينيو".

وفاز ليفربول برباعية نظيفة على ضيفه نيوكاسل مساء الأربعاء ليوسع الفارق على القمة مع مانشستر سيتي إلى سبع نقاط وست مع توتنهام.