"ليفربول حاول ضم رودريجو قبل ريال مدريد"

تألق كبير للشاب البرازيلي هذا الأسبوع

كشف مدرب سانتوس السابق إلانو أن ليفربول كان قريباً من ضم النجم البرازيلي الشاب رودريجو من ناديه قبل أن ينجح ريال مدريد في إتمام الصفقة.

وتعاقد ريال مدريد مع رودريجو من سانتوس في 2018 مقابل 45 مليون يورو، وبدأ المشاركة مع الفريق هذا الموسم.

تيباس يرفض خوض السوبر الإسباني في السعودية

وقال إلانو الذي درب رودريجو في سانتوس مع "ESPN": "كان هناك اهتماماً قوياً من ليفربول عندما كان في قطاع الناشئين، ولكن العرض لم يكن كافياً".

وأضاف: "بعدها وصل عرض ريال مدريد، تحدثت مع النادي وقلت لهم إن اللاعب يستحق المقامرة عليه، يملك إمكانيات هائلة رغم سنه".

زيدان: أرقام بنزيما تتحدث عنه ورودريجو أثبت صحة اختياري

وتألق رودريجو بشكل لافت مساء الأربعاء بعدما سجل ثلاثية في انتصار ريال مدريد الكبير على جلطة سراي بسداسية بدوري أبطال أوروبا.