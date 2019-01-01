روبرتسون يغلق حسابه في تويتر بسبب هجوم الجماهير

آندي روبرتسون نجم دفاع ليفربول يقرر إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر لتفادي هجوم الجماهير عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر اللاعب الاسكتلندي آندي روبرتسون نجم دفاع فريق ليفربول أن يغلق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" عقب لقاء فريقه أمام نابولي.

جاء هذا عقب سيل من الهجوم الذي قادته جماهير ليفربول على اللاعب الشاب عقب الخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال المباراة وتسبب في خسارة الريدز.

وكان اللاعب قد قام بخطأ قاتل عندما عرقل جوزيه كاييخون داخل منطقة الجزاء حيث كلف فريقه ركلة جزائية جاء منها الهدف الأول للفريق صاحب الأرض.

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وقادت الجماهير حملة هجوم على اللاعب عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" وهو ما قاده لإغلاق الحساب.

وطالب بعض الجماهير خلال الهجوم على اللاعب بإعادة لهال سيتي من جديد بينما طالبه البعض بالتقليل من حدة تدخلاته وأن يكون أقل تهورًا خاصة في مثل تلك اللقاءات.

جدير بالذكر أن مباراة الأمس كانت قد انتهت بفوز نابولي بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الأولى والافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.