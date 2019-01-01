روبرتسون: رفعنا التوقعات في ليفربول لذلك نقدم تلك المستويات

روبرتسون نجم فريق ليفربول يؤكد أن المدير الفني للنادي يورجن كلوب قد رفع من التوقعات في الريدز خلال فترة عمله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الاسكتلندي آندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول عن امتنانه للعمل رفقة يورجن كلوب في السنوات الماضية داخل الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن الفريق يحاول دومًا تقديم أفضل ما لديه في كل جولة.

وقال روبرتسون: "المعايير هنا الآن عالية للغاية، لذلك تجدنا نقدم كل ما لدينا في كل أسبوع، لأن كل يوم نريد دومًا تحقيقًا أكثر".

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وأضاف: "المدير الفني هو السبب خلف ذلك مع فريق العمل الخاص به، لا يتركوننا ندرب بجهد أقل ولو ١٪ فقط، وذلك ينعكس على المباريات".

وأكمل: "بكل تأكيد مررنا بمباريات سيئة لكن ذلك طبيعي، وفي تلك المباريات نقدم كل المجهود الذي نستطيع تقديمه".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات برصيد ١٢ نقطة.