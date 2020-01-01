ليفربول يراقب وضعية ديمبيلي وتراوري لتعويض فيرنر

كلوب يبحث عن تدعيمات لصفوفه

ربطت تقارير في الإعلام الإنجليزي ليفربول بنجمي برشلونة وولفرهامبتون عثمان ديمبيلي وأداما تراوري من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم.

الهدف الرئيسي للريدز في سوق الانتقالات كان الألماني تيمو فيرنر، ولكن ليفربول تراجع عن إتمام الصفقة بسبب قيمتها المادية، وأفسح المجال لتشيلسي لضم اللاعب.

وذكرت "ميرور" أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، معجب بإمكانيات تراوري ويراه لاعباً يتناسب مع طريقة لعب فريقه، وسيمثل إضافة لصفوفه.

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وأضافت الصحيفة أن وولفرهامبتون على استعداد لبيع جناحه المتألق هذا الموسم، وينتظر أن يجمع ما لا يقل عن 100 مليون يورو نظير بيعه هو وزميله راؤول خيمينيز.

بالمقابل، أوضحت "إكسبريس" أن بعد الفشل من قبل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ضم فيرنر، فالأنظار تحولت من جديد نحو ديمبيلي.

وقال التقرير إن ليفربول متردد بخصوص اللاعب الفرنسي بسبب قيمته المرتفعة وسجله الحافل مع الإصابات، بالإضافة لتفضيله الاستمرار مع برشلونة الموسم القادم.

الجدير بالإشارة أن كلوب قد تحدث عن صعوبة إبرام فريقه لصفقات ذات قيمة مالية مرتفعة في الانتقالات الصيفية القادمة. المزيد من هنا.