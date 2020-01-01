تهديدات غير أخلاقية تسببت في صراع جيرارد وضيوف

اللغة الإنجليزية تسببت في فشل النجم السنغالي

كشف سيناما بونجول لاعب ليفربول وفرنسا السابق، عن تفاصيل جديدة بخصوص الخلاف بين النجم السنغالي الحجي ضيوف وأسطورة الريدز ستيفن جيرارد.

مسيرة ضيوف شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل، ظهرت بشكل واضح بعد انتقاله لليفربول في 2002 عقب تألقه مع السنغال ونادي لانس الفرنسي.

المشاكل طاردت النجم السنغالي في أنفيلد، حيث تسبب ضعف لغته الإنجليزية على تأقلمه، كما توترت علاقته بجيرارد الذي سبق وأن وصفه بالـ "لا شيء" وأنه ليس رجلاً في أكثر من حوار صحفي له.

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وقال بونجول عن تفاصيل هذه الأزمة:"المشكلة بدأت بين شوطي إحدى مباريات الفترة التحضيرية، كانت مشاجرة بين جيرارد وضيوف وتطورت بشكل كبير أمام أنظار اللاعبين الشباب".

وأضاف:"جيرارد توجه لضيوف وأخبره بضرورة تمرير الكرة، مما تسبب في حالة غضب شديدة لضيوف الذي لم يكن يفهم أو يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد".

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وتابع:"الأمر وصل لقيام جيرارد بسبه ووصفه بالوغد، ولكن ضيوف لم يتحدث سوى اللغة الفرنسية، لذلك قام بجذب جيرارد أولييه مدرب الفريق وقتها وقال له "أخبره بأنني سأقوم بفعل الرذيلة مع والدته".

يذكر أن ضيوف نجح في تسجيل 3 أهداف فقط في 55 مباراة لعبها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، قبل الرحيل عن الفريق منضماً لصفوف بولتون.