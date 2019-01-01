ليفربول وتشيلسي يتصارعان على خدمات نجم بورتو

اللاعب قيمته في حدود 50 مليون يورو

أوردت عدة تقارير أن ليفربول يزاحم تشيلسي لضم نجم دفاع بورتو إيدر ميليتاو في انتقالات يناير المقبلة رغم قيمته المرتفعة.

وكان ميليتاو انضم من سان باولو لصفوف بورتو مقابل ثمانية ملايين يورو، ولكن اللاعب تألق وتأقلم سريعاً مع الأجواء الأوروبية.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن رغبة ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بتعزيز خط دفاعه هي ما دفعت الفريق للتحرك نحو ميليتاو.

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ويشغل ميليتاو مركز الظهير الأيمن، ولكنه يجيد أيضاً في مركز قلب الدفاع والأيسر ولاعب خط الوسط المدافع.

وأشار الموقع أن ليفربول هو الآخر يراقب موقف ميليتاو، مع وجود مانشستر يونايتد الذي يتابع اللاعب منذ كان في البرازيل.

وقام بورتو في الفترة الماضية بتجديد عقد ميليتاو لينتهي في 2023، وتتحدث التقارير عن وضعه مبلغ 50 مليون يورو لبيعه.

ولعب ميليتاو في 19 مباراة مع بورتو في كل البطولات هذا الموسم، وسجل هدفاً وحيداً، كما وقع استدعائه لصفوف المنتخب البرازيلي في سبتمبر الماضي.