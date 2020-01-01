مدافع ليدز يثير اهتمام كبار البريميرليج

موهبة قادمة بقوة على الساحة الإنجليزية

دخلت أندية ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، في صراع محتدم من أجل التعاقد مع بن وايت مدافع نادي برايتون المُعار لصفوف ليدز يونايتد.

صاحب الـ22 سنة يلعب بصفة أساسية مع فريق المدرب مارسيلو بيلسا بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث لعب 25 مباراة بقميص الفريق.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن المستوى المميز لوايت مع ليدز، دفع معظم الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي تستهدف الحصول على خدماته.

عقد إعارة وايت من برايتون إلى ليدز، لا يتضمن أي بند يتيح لناديه الأصلي استرجاعه في نهاية الموسم، مما يضع الثلاثي الكبار في ورطة.

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وأوضحت "سكاي" أن هذه العقبة لن تمنع أي منهما من ضم وايت، فعلى الأرجح سيقوم أحدهم بشراء اللاعب من برايتون وتركه ليكمل إعارته مع ليدز حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، صراعاً محتدماً يتصدره ليفربول لضم وايت الذي يُصنف كواحد من أبرز المواهب الإنجليزية بالفترة الأخيرة.