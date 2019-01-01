كلوب يخوض المباراة رقم 800 بمسيرته في السوبر الأوروبي

السوبر الأول بين فريقين إنجليزيين بالتاريخ

تمثل مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، مناسبة خاصة للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

ليفربول يلعب اللقاء باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما يخوضه تشيلسي بعد الفوز بالدوري الأوروبي.

المباراة تعتبر رقم 800 على مدار مسيرته التدريبية، التي بدأها مع ماينز وانتقل لبوروسيا دورتموند قبل ليفربول.

800 - Tonight's match against is Jurgen Klopp's 800th in his managerial career. He's got a higher win rate with @LFC (57%) than he had at either of his previous clubs (56% with , 40% with 05). Enhancement. pic.twitter.com/DBqTcHx1M7 — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2019

كلوب يمتلك معدل الفوز الأعلى مع النادي الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر قام بتدريبه، محققاً نسبة انتصار وصلت لـ57%.

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ووصل الألماني لنسبة 56% مع دورتموند، وتأتي النسبة الأضعف مع ماينز بـ40% فقط.

يذكر أن سوبر الليلة هو الثامن بين فريقين من نفس البلد، والأول من نوعه بين أي ثنائي إنجليزي.