تشامبرلين: إصابتي خفيفة وأشعر بتحسن كبير

النجم الإنجليزي قاد ليفربول للفوز على جينك بدوري أبطال أوروبا

أعرب أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، عن سعادته بفوز فريقه على جينك البلجيكي 2/1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف الريدز الأول جاء عن طريق جيورجيو فينالدو، قبل أن يعادل جينك النتيجة، بينما أحرز تشامبرلين هدف الفوز بالشوط الثاني.

النجم الإنجليزي قال في تصريحات صحفية:"أشعر بتحسن شديد في كل مباراة سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي والضغط".

وعن إصابته:"مجرد كدمة طفيفة، جيمس ملينر يتعرض لها بشكل متكرر بدون مشاكل".

مورينيو يستعد لاستلام وظيفته الجديدة قبل عطلة نوفمبر الدولية

تقارير .. ريال مدريد يفكر في الاستعانة بخدمات مدافع أرسنال

وأما زميله ميلنر فقال هو الآخر:"حظينا بأوقات جيدة في هذه المباراة، وحاولنا الحفاظ على نسق الأمور، كان يمكننا الفوز بنتيجة أكبر ولكني سعيد بهذا الفوز".

وأضاف:"الكرات الثابتة دائماً مع تكون خطيرة، ويجب علينا التطور والتعامل معها في المستقبل".

يذكر أن الانتصار يحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، يليه نابولي 8 ثم سالزبورج 4 وجينك نقطة وحيدة.