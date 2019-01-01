بولونيا يطارد مهاجم ليفربول

اللاعب خارج حسابات الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن بولونيا الإيطالي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج في الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد ستوريدج مع ليفربول بحلول الثلاثين من يونيو الماضي، ولم يسع بطل أوروبا لتجديده لعدم دخول المهاجم الإنجليزي في حساباته.

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وذكرت "صنداي إكسبريس" أن بولونيا قدم عرضاً لستوريدج للانضمام لصفوفه، مستغلاً أن اللاعب متاح مجاناً.

وتحدث التقرير أن بولونيا ليس النادي الوحيد المهتم بضم ستوريدج، ولكن هناك أيضاً أستون فيلا وجلاسجو الذي يدربه ستيفن جيرارد، قائد ليفربول سابقاً.

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وكان ستوريدج قريباً من إيطاليا قبل موسمين عندما اقترب من اللعب معاراً مع إنتر، ولكن انتقل إلى وست بروميتش.

ولعب ستوريدج 160 مباراة مع ليفربول وسجل 68 هدفاً.