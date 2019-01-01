الانتقالات

بولونيا يطارد مهاجم ليفربول

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Getty Images
اللاعب خارج حسابات الريدز

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن بولونيا الإيطالي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج في الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد ستوريدج مع ليفربول بحلول الثلاثين من يونيو الماضي، ولم يسع بطل أوروبا لتجديده لعدم دخول المهاجم الإنجليزي في حساباته.

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وذكرت "صنداي إكسبريس" أن بولونيا قدم عرضاً لستوريدج للانضمام لصفوفه، مستغلاً أن اللاعب متاح مجاناً.

وتحدث التقرير أن بولونيا ليس النادي الوحيد المهتم بضم ستوريدج، ولكن هناك أيضاً أستون فيلا وجلاسجو الذي يدربه ستيفن جيرارد، قائد ليفربول سابقاً.

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وكان ستوريدج قريباً من إيطاليا قبل موسمين عندما اقترب من اللعب معاراً مع إنتر، ولكن انتقل إلى وست بروميتش.

ولعب ستوريدج 160 مباراة مع ليفربول وسجل 68 هدفاً.

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