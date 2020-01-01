ميسي أم رونالدو؟ كلوب يختار خصمه الأصعب

أشاد بكل ما قام به الثنائي على مدار السنوات الماضية

كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ سؤال تم طرحه على العديد من النجوم والمدربين في مختلف أنحاء العالم، والآن جاء دور يورجن كلوب مدرب ليفربول للإجابة عليه.

كلوب يؤمن بالقدرة الكبيرة للثنائي، ووصف رونالدو باللاعب الكامل، ولكنه يميل تجاه ميسي ويعتبره الخصم الأصعب له على مدار مسيرته التدريبية.

وقال الألماني في تصريحات لقناة "Freekickerz":"بالنسبة لي ميسي، ولكني معجب جداً برونالدو وكل ما يفعله منذ سنوات".

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وأضاف:"واجهت كل منهما، الدفاع أمامهما أمر مستحيل، ولكن ميسي بنيانه الجسدي يزيد الأمور صعوبة، لو أردت رسم اللاعب المثالي في ذهنك سيكون رونالدو، بسبب طوله وقدرته على ركل الكرة والقفز وشخصيته الاستثنائية، لاعب متكامل ومحترف لأقصى درجة".

وتابع:"وعلى الجانب الآخر ستجد ميسي بصغر حجمه، حيث يجعل كل شيء يبدو غاية في السهولة على عكس الحقيقة، لذلك هو الأفضل بالنسبة لي رغم تقديري الكبير لرونالدو".

واستكمل كلوب:"المقارنة بينهما صعبة جداً، كليهما تركا آثار أقدامهما في الملاعب لفترة طويلة جداً، هناك بعض اللاعبين الصغار الذين لديهم إمكانات مماثلة، ولكن القيام بذلك خلال هذه المدة الزمنية أمر لا يصدق".

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يذكر أن ميسي نجح في الحصول على 6 كرات ذهبية خلال مسيرته الكروية مع برشلونة، مقابل 5 لنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز بهم مع مانشستر يونايتد وريال مدريد قبل انضمامه ليوفنتوس.