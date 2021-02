ليفربول وبرايتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

25' أوووووووووووووووووه برايتون كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول، الكرة تصل لموباي الذي كان مترددًا في تسديد الكرة قبل أن تصطدم بالدفاع، تصل إلى بيرن الذي يلعبها عالية ويضيع فرصة هدف مؤكد

21' برايتون يدافع بشكل ممتاز حتى الآن، ليفربول فشل في اختراق دفاعات خصمه مع مرور أول 20 دقيقة من المباراة

18' خطأ على بيسوما لعرقلة شيردان شاكيري

15' عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لبرايتون ولكن فيليبس يشتت الكرة قبل أن تصل إلى موباي

12' عرضية من الجهة اليمنى عن طريق صلاح ولكن الكرة عالية عن شاكيري

11' ليفربول يعتمد كثيرًا على الكرات الطولية لصلاح على الجهة اليمنى وروبيرتسون على الجهة اليسرى

9' بينية رائعة من ميلنر إلى فيرمينو الذي كاد أن يكون منفردًا بالمرمى ولكن الكرة تطول أيضًا وتخرج لضربة ركنية

8' تمريرة رائعة من أرنولد لصلاح ولكن الكرة تطول على الملك المصري ودفاع برايتون ينقذ الموقف مبكرًا

5' عرضية من سولي مارش ولكن الكرة تصل بسهولة في إيدي كيلهير

3' أوووووووووووه صلاح يضيع فرصة الهدف الأول، تمريرة طولية رائعة من هندرسون تضع صلاح أمام المرمى ولكنه يلعبها عالية بشكل سئ

2' سيطرة واستحواذ من ليفربول، وبرايتون يحاول الضغط مبكرًا على حامل الكرة!

انطلاق المباراة

تشهد المباراة غياب البرازيلي أليسون حارس ليفربول بشكل مفاجئ بداعي المرض وليس للإصابة حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي، كما يتواجد الوافد الجديد بن ديفيس على دكة البدلاء، مع عدم تواجد كاباك في القائمة لعدم حصوله على رخصة العمل بعد

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-3-3

كيلهير

روبيرتسون - فيليبس - هندرسون - أرنولد

ألكانتارا - فينالدوم - ميلنر

شاكيري - فيرمينو - صلاح

يبدأ المدرب جراهام بوتر، بتشكيل مكون من كل من:

