تحول إلى معشوق جمهور ليفربول .. أراوخو يعلق على عودته إلى برشلونة

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أصبح رونالد أراوخو بسرعة أحد مفضلي الجماهير في ملعب أنفيلد، مما أثار تكهنات مكثفة بشأن مستقبله على المدى الطويل في منطقة ميرسيسايد. وأخيرًا تحدث الدولي الأوروجوياني، الذي انضم إلى ليفربول على سبيل الإعارة لموسم كامل قادمًا من برشلونة خلال فترة الصيف، عن احتمال جعل إقامته دائمة.

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تأثير فوري على أرض ميرسيسايد

بعد أن بدا محبطاً في أواخر فترة توليه شارة قيادة برشلونة، سعى أراوخو إلى تغيير ضروري في الأجواء. وقد ضمن ليفربول خدماته بموجب اتفاق إعارة لموسم كامل، يتضمن بشكل لافت خيار شراء بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وقد تأقلم الأوروجوياني بسلاسة مع كرة القدم الإنجليزية. وبقيادة أندوني إيراولا، تألق في مركز الظهير الأيمن الأساسي، وسرعان ما رسّخ مكانته كأحد أبطال قلوب جماهير أنفيلد.

يبقي قدميه على الأرض

رغم شعبيته الهائلة وتزايد المطالبات بإبرام صفقة دائمة، يرفض المدافع التطلع إلى أبعد مما ينبغي. وفي مقابلة حديثة مع "سكاي"، أقرّ أراوخو بالاستقبال الدافئ من جانب مشجعيه الجدد، بينما التزم الصمت بشأن عقد طويل الأمد.

وقال: «أنا ممتن للحب الذي يبديه الناس، ممتن للغاية. حقاً، شكراً لكم! [لكن] ما زال هناك وقت طويل متبقٍ. لا أستطيع الحديث عن المستقبل إذا كنت لا أعرف ما الذي سيحدث عندما يتخذون القرار، لأنه ما زالت هناك أشهر كثيرة متبقية".

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وأكمل: "أحاول الاستمتاع بكل يوم، وأن أبذل كل ما أستطيع، وأن أواصل العمل والتطور وأساعد الفريق كي نفوز بالألقاب».

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التركيز على الموسم الحالي

بدلاً من التفكير في وجهته الصيفية، يركّز اللاعب المعار بالكامل على تحقيق الألقاب لليفربول. وموضحاً عقليته، أضاف أراوخو: «أؤمن بشدة بالفريق. لدينا فريق رائع، يضم لاعبين من أصحاب الخبرة ولاعبين شباباً ولاعبين موهوبين للغاية. عليّ أن أواصل العمل وسنرى ما سيحدث في المستقبل».

وتؤكد مساهماته داخل الملعب على هذا الالتزام. فقد أشعل هدفٌ لا يُنسى في دوري أبطال أوروبا بمرمى فياريال احتفالات جامحة بين الجماهير، تبعه بتألق دفاعي استحق عنه جائزة رجل المباراة في مواجهتين متتاليتين أمام برايتون وتشيلسي.

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العودة بقوة في أوروبا

ستكون مهمة أراوخو العاجلة هي مساعدة ليفربول على الرد على خسارة محبطة بنتيجة 1-0 أمام آرسنال. ويعود ليفربول إلى منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء في مباراة خارج الديار صعبة أمام فنربخشة ضمن مرحلة الدوري.

والحفاظ على مستواه الاستثنائي خلال هذا الاختبار الأوروبي الحاسم أمر بالغ الأهمية. وإذا واصل المدافع تقديم عروض لافتة، فإن روابطه طويلة الأمد مع برشلونة لن تزداد إلا ضعفاً مع تقدّم الموسم.