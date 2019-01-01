كلوب يكشف موقف فابينيو والمصابين من مواجهة أستون فيلا

واصل الشكوى أيضاً من ازدحام المباريات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه لم يتخذ القرار النهائي بمشاركة فابينيو كأساسي أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

ليفربول يحل ضيفاً على أستون فيلا غداً السبت، بالجولة الحادية عشر من البريميرليج، وسط مخاوف حول تلقي فابينيو البطاقة الصفراء الخامسة.

إيقاف فابينيو سيحرم الريدز من خدماته، في المواجهة الأهم للفريق أمام مانشستر سيتي بالجولة التالية، مما وضع كلوب في حالة حيرة شديدة.

وقال المدرب الألماني عن هذه الأزمة:"لا أعلم حتى الآن سأحدد الموقف النهائي صباح الغد، تنقصه بطاقة للتعرض للإيقاف، وهذا ما قد يجبره على عدم القيام بأي التحامات".

وأضاف:"من غير الممكن اللعب ضد فريق مثل أستون فيلا بدون التحام ومحاولات قوية لقطع الكرة".

وتابع:"نحن نلعب عدد كبير جداً من المباريات، الجميع يحاول تجهيز نفسه لكل مواجهة، والآن علينا اللعب ضد فريق قوي رغم البداية غير الموفقة".

أما عن مستوى تشامبرلين:"يعيش حالة جيدة بعد تسجيل ثنائية ضد جينك وتسديدة صاروخية أمام أرسنال، دائماً ما نسعى للمثالية ونراه أحد المشروعات المستقبلية للنادي".

وعن أدوار هيندرسون وفينالدوم:" جوردان يلعب بطريقة جيدة ويؤدي أدوار هامة في الفترة الأخيرة ويمكنه الإجادة على الطرف بجانب خط الوسط، أما فينالدوم فهو يتميز في اللعب بالعمق لامتلاكه المهارات الكافية".

مشاركة جويل ماتيب ونابي كيتا:"الأول لن يشارك غداً والأمر محسوم بشكل نهائي، ولكن كيتا سنرى ما سيحدث".

بيانيتش: التحكيم حجة الخاسر دائمًا

إنييستا: نيمار قطعة مهمة لبرشلونة ولكن

تراكم المباريات:"هذا قدر كبير جداً من كرة القدم، دعونا ننظر للجدول المزدحم في ديسمبر ويناير، لدينا مباراتين في قبل نهائي ثم كأس الاتحاد الإنجليزي".

كأس العالم للأندية في قطر:"لا يوجد قرار نهائي حتى الآن، لو سافرنا من الصعب ترك أي لاعب في إنجلترا، سنلعب مباراتين في فترة مزدحمة ولا يمكنني الاستعانة بـ11 لاعب فقط".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بـ28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.