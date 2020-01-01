كلوب يكشف موقفه من مشاركة صلاح في الأولمبياد

المدرب الألماني تحدث أيضاً عن شعوره بعد العودة من الراحة الشتوية

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إمكانية غياب محمد صلاح مهاجم الفريق، عن الفترة التحضيرية للموسم القادم، بسبب التواجد مع منتخب مصر الأولمبي الصيف القادم.

حالة من الغموض سائدة في الوقت الحالي، حول موقف صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث لم يتم الاتفاق حتى الآن مع مدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب حول مشاركته بشكل نهائي.

وفي المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول مع نوريتش سيتي بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، تحدث كلوب عن هذه الأزمة، بالإضافة لبعض الجوانب الآخر قبل اللعب أمام الكناري غداً السبت.

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وقال الألماني:"هل أريد خسارة صلاح في الفترة التحضيرية؟ بكل تأكيد لا، لم يتصل بنا أحد حتى الآن، أحترم الألعاب الأولمبية كشخص رياضي وسنرى ما يمكننا فعله".

وأما عن اختلاف تجربته مع بوروسيا دورتموند وليفربول:"الناس يسألون بعض الأسئلة السخيفة، لو أردت النجاح في أي مكان يجب عليك الاحتفاظ بالاستمرارية، وهذا ما نحاول فعله الآن، سباق الدوري لم يُحسم بعد".

مواجهة نوريتش:"الناس يعتقدون أنها سهلة بالنظر لجدول البريميرليج ولا يلتفتون لأي شيء آخر، نحن نعلم مشاكلنا والأزمات التي يستطعيون التسبب فيها لنا"

العطلة الشتوية:"يمكنني الآن رؤية الفارق في التدريبات، ليس فقط لمباراة نوريتش، ولكن من أجل ما تبقى من الموسم الحالي حتى نستطيع التدرب بصورة طبيعية، وبالأخص روبرتسون بعد معاناته من مشكلة في قدمه".

وأما عن لحظته المفضلة مع ليفربول:"نهائي دوري أبطال أوروبا كان اللحظة الأجمل، لن أنساها أبداً، كل ما أفكر فيه هو كرة القدم فقط، لذلك الفوز بنهائي هو الشعور الأفضل، أتمنى تكرار وألا يكون الأخير".

اللعب أثناء المعاناة من إصابة:"عندما كنت لاعباً شاركت بنسبة 80% في المباريات مصاباً، لم يهتم أحد على كل حال لأني كنت لاعباً سيئاً".

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اللعب أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال:"سنلعب هذا الأسبوع أمام فريقين مختلفين بمواقف متباينة، نعرف إمكانياتهم وسنحاول إظهار جودتنا أمامهم، عندما لا تكون في لحظة جيدة دوري الأبطال سيكون كالراحة بالنسبة لك وهذه ليست الحالة الآن".

واستكمل:"سنلعب أمام أحد أصعب الفرق في أوروبا، ولكنها ليست مشكلتنا الآن، سنبدأ التفكير بمواجهتهم يوم الإثنين بعد اللعب أمام نوريتش".

يذكر أن ليفربول يلعب أمام نوريتش وهو في المركز الأول بجدول البريميرليج بـ73 نقطة، مقابل 51 لمانشستر سيتي الثاني، بينما يأتي الكناري بالمركز الأخير بـ18 نقطة.