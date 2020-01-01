روبرتسون: صلاح وفيرمينو وماني يحبون الخروج بشباك نظيفة

ليفربول يتمتع بصلابة دفاعية واضحة خلال الأسابيع الأخيرة

كشف أندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول، عن حرص الثلاثي الهجومي للريدز، على الخروج بشباك نظيفة من خلال المساندة الدفاعية في كل مباراة.

ليفربول أنهى عام 2019 بمستوى مبهر على الجانب الدفاعي والهجومي على مستوى الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من المستويات المميزة كان آخرها ضد شيفيلد يونايتد أمس الخميس.

الفريق خرج بشباك نظيفة في آخر 4 مباريات له في البريميرليج، ويرى روبرتسون أن الفضل لا يعود للرباعي الدفاعي فقط في هذا النجاح.

وقال الاسكتلندي للموقع الرسمي لليفربول:"الصلابة الدفاعية مهمة جداً لنا، ربما لا تصدقوا ذلك، ولكن روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني يحبون الخروج بشباك نظيفة".

وأضاف:"الفريق بأكمله بل النادي يؤمن بأنك عندما لا تتلقى أي أهداف لن تتعرض للهزيمة، ربما لو تعادلت في 38 سيكون ذلك سيئاً ولكنها ميزة تساعدك على الفوز".

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وتابع:"رغم الانتصارات العديدة التي خرجنا بها مؤخراً والشكل الهجومي الجيد، دائماً نضع الدفاع كأولوية بهدف الحصول على أكبر عدد من الشباك النظيفة".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بـ58 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن ليستر سيتي الثاني، كما يمتلك مباراة مؤجلة تتيح له توسيع الفارق إلى الرقم 16.