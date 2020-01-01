أليسون يكشف أسرار تصديه لركلة جزاء جورجينيو

تحدث كذلك عن تألق مواطنه البرازيلي فابينيو

كشف أليسون بيكر حارس ليفربول، عن السر الذي جعله ينجح في التصدي لركلة الجزاء الذي سددها عليه جورجينيو في مواجهة الريدز مع تشيلسي الأحد الماضي.

ليفربول نجح في التفوق على البلوز في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نظيفة أحرزها السنغالي ساديو ماني.

المباراة شهدت حصول تشيلسي على ركلة جزاء، سددها جورجينيو بطريقته الخاصة، ولكن أليسون أبعدها عن مرماه ببراعة.

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وقال الحارس البرازيلي عن سر هذه اللقطة:" الركلة هي الثالثة التي أحاول التصدي لها في الدوري الإنجليزي، سعيد جداً بعد هذا الموقف، بعد ظهور التساؤلات عقب خسارتنا الدرع الخيرية بركلات الترجيح وعدم نجاحي وقتها في صد أي ركلة".

وأضاف:"السر هو استمرار المحاولة نحو الطريق الصحيح، بالعمل مع الفريق التدريبي الخاص بحراس المرمى أو فريق الفيديو الخاص بنا".

وتابع:"حتى بعد ارتداد الكرة، نجح كل من فيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر، في إبعاد الخطر سريعاً عن المرمى، وأعطوني الثقة الكاملة".

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وأما عن تألق زميله فابينيو كقلب دفاع:"لعب مثل الوحوش، ولكن هذا ما أتوقعه منه دائماً، لأنه أحد أفضل اللاعبين في كل مكان ينتقل له، ويتمتع بذكاء كبير في موقف واحد ضد واحد".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط بالدوري الإنجليزي، ليتقاسم الصدارة مع كريستال بالاس، آرسنال، إيفرتون وليستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.