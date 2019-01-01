أليسون: الكرة الذهبية صعبة للحراس وريمونتادا برشلونة هي لحظتي الأسعد

أليسون بيكر نجم ليفربول يؤكد على سعادته بربطه بالحصول على الكرة الذهبية، يشدد على صعوبة تحقق الأمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي أليسون بيكر نجم فريق ليفربول عن سعادته بربط اسمه بجائزة الكرة الذهبية خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يدرك مدى صعوبة الحصول على تلك الجائزة بالنسبة لحارس مرمى.

وقال بيكر: "في كرة القدم يكون هناك أهداف للفريق وللاعبيه، في الموسم الماضي حققنا دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا لكن لم يكن هناك وقت للاحتفال".

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وأضاف: "لقد كان موسمًا جميلًا لكنني لا يزال لدي الكثير من الأهداف التي أسعى لتحقيقها في الموسم الجديد، فلنأمل أن أستطيع القيام بذلك".

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وأكمل عن أفضل لحظات الموسم: "لقد كان هناك العديد من اللحظات السعيدة بالنسبة لي، لكن العودة أمام برشلونة من المباراة الأولى المعقدة كان أمرًا رائعًا، لأنها كانت ضد واحد من أقوى فرق العالم".

واختتم بالحديث عن الكرة الذهبية: "لقد قرأت بعض الأخبار ولذلك أنا فخور بما قدمته، لكن الحصول عليها ليس سهلًا بالنسبة لحارس مرمى، آخر حارس حصل عليها كان ياشين في ١٩٦٣، هل يظهر لكم هذا كم هي صعبة؟، نحن لا نسجل الأهداف".

جدير بالذكر أن أليسون كان قريبًا أيضًا من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع ليفربول لولا المستوى المتفرد الذي قدمه مانشستر سيتي.