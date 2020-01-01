ليفاندوفيسكي يصل للرقم 40 للمرة الخامسة مع بايرن ميونخ

المهاجم البولندي وصل لهذا الرقم في عدد قياسي من المباريات

يواصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، إنجازاته المبهرة مع النادي الألماني، في الظهور الأول له بعد عودة كرة القدم أمام أونيون برلين ببطولة الدوري.

بايرن نجح في الفوز على مضيفه بثنائية دون رد، سجل منها ليفاندوفيسكي الهدف الأول، وزميله الفرنسي بنجامين بافارد الثاني، ليحصل البافاري على 3 نقاط جديدة، بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويصل بذلك المهاجم البولندي للهدف رقم 40 مع بايرن هذا الموسم، لتصبح هذه المرة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها هذا الإنجاز.

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ويأتي رقم ليفاندوفيسكي بعد 34 مباراة فقط لعبها في موسم 2019/2020 حتى الآن، ليثبت قيمته الكبيرة في خط هجوم النادي الألماني.

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ونجح المهاجم المخضرم في تسجيل 25 هدفاً في أول موسم له مع بايرن في 2014/2015، قبل أن يرتفع معدله إلى 42 بالموسم الثاني، ثم 43، 41 و40 مع توقعات بالمزيد هذا العام.

يذكر أن الفوز رفع رصيد بايرن إلى 58 نقطة بالمركز الأول بجدول الدوري، بفارق 4 نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.